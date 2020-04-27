«У меня нет на него напрягов»: Вадим Самойлов готов помириться с братом

https://static.news.ru/photo/8a2d08da-8896-11ea-b2dc-fa163e074e61_660.jpg Вадим Самойлов Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал, что готов помириться со своим младшим братом Глебом. Музыкант подчеркнул, что всегда открыт для общения.

Лично я с ним не ссорился. Это проблема Глеба Самойлова и ему придется поменять ко мне отношение. Я старший брат, я открыт к нему, — рассказал музыкант журналистам «КП-Урал».

Вадим Самойлов рассказал, что водил брата в детский садик и отбивал от хулиганов.

У меня нет на него напрягов. Все суды, которые он на меня подавал, он проиграл, — подчеркнул Самойлов-старший.

Музыкант приехал в Екатеринбург в гости к своей матери ещё до ввода режима самоизоляции, а затем решил остаться в городе. Он рассказал, что вместе с группой занимался записью нового альбома. Концертов было запланировано немного, поэтому из-за их отмены музыканты не сильно пострадали.

Я не думаю, что режим самоизоляции и карантин надолго растянутся. Ведь люди не могут так долго сидеть дома, — считает Вадим Самойлов.

Ранее Глеб Самойлов заявил, что «Агата Кристи» распалась из-за того, что они с братом влюбились в одну девушку. По его словам, музыканты были вынуждены скрывать это, поскольку оба были женаты. Об этом писал NEWS.ru.

Группа «Агата Кристи» была основана в 1985 году в Свердловске. Авторами песен были Вадим и Глеб Самойловы и Александр Козлов. Группа прекратила своё существование в 2010 году.