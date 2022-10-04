Подруга Пугачевой — об отъезде певицы, продаже замка и «трындюлях» Галкину Почему Алла Пугачева снова уехала из России, будет ли она продавать подмосковный замок и планирует ли вернуться, рассказала ее подруга Любовь Аксенова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

Несколько дней назад СМИ сообщили о возможном отъезде Аллы Пугачевой вместе с детьми Гарри и Лизой в Израиль и ее решении продать замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей. Директор певицы Елена Чупракова комментировать эту информацию отказалась. NEWS.ru связался с подругой Пугачевой Любовью Аксеновой, которая много лет была портнихой артистки. Женщина подтвердила, что Алла Борисовна покинула Россию, и назвала причину такого решения. Также Аксенова рассказала, за что Пугачева давала Максиму Галкину «трындюлей», и объяснила, почему считает критикующего СВО мужа Примадонны трусишкой.

— Правда, что Алла Борисовна покинула Россию несколько дней назад?

— Да, но в этот раз я ее не провожала. Я знала об отъезде, но Алла попросила не провожать ее. А в прошлый раз (весной 2022 года. — NEWS.ru) провожала ее в аэропорт. В тот раз она поехала в Америку, потом в Израиль — там решала проблему со здоровьем. Какую именно, я не имею права говорить.

— Что стало причиной отъезда Пугачевой с детьми в этот раз?

— Дети, для которых она хотела спокойствия! Они ведь пошли в школу, неделю проходили, и их начали, насколько мне известно, поджучивать (дразнить другие дети. — NEWS.ru). Потому что у нас есть люди очень добрые, а есть не очень добрые.

«А где твой папа, а что?». Если в интернете зубоскалят, то и дети в школе будут, «злые языки страшнее пистолета». А Гарри и Лизе уже не по три года, они взрослые и всё понимают. Приходят домой, задают недетские вопросы, переживают.

Фото: Социальные сети Алла Пугачёва с детьми

Алла — Овен по гороскопу. Мы с ней Овны, рядом родились, но она моложе меня на два года. Она очень хороший человек. Но вместе с тем эмоциональная, восприимчивая с молодости. Ранимая, хотя вида не покажет. Всю жизнь помогала очень многим. И всю жизнь пахала. И ей обидно за такое к себе отношение. Оскорбительно, унизительно. Столько эмоций отдавала людям!

Я с ней знакома с 1976 года, работала с ней много лет и видела, как она даже с температурой 40 выходила на сцену. Потому что люди в зале ее ждут. А на концертах она потела как! Особенно если три концерта подряд. Два концерта — хоть как-то отдохнуть можно, а три подряд вообще невозможно выстоять.

Ее сценические костюмы мне приходилось выжимать в прямом смысле слова. Алла снимала платье в перерыве между концертами, я выжимала полотенцами, тут же сушила вентиляторами и утюжила.

Она человек впечатлительный. Пытается быть жесткой на людях, но прикрикнет — и тут же улыбается.

Она песни Шульженко слушала, уважала и говорила: «Хоть бы мне на минуточку подняться так высоко». Когда ее муж Стефанович (второй муж Александр Стефанович, 1944-2021. — NEWS.ru) ей вбивал, что «Алла, ты не такая, как все», она отмахивалась: «Таких, как я, знаешь, сколько по миру?!».

Стефанович мне, кстати, никогда не нравился. Он такой напыщенный был и придумывал об Алле всякие небылицы для газет: то она якобы тонула где-то, то будто бы Кристину чуть не прибила.

Ну а те, кто сейчас гадости пишет о ней, сами когда-нибудь могли бы, получив зарплату или гонорар, целиком эти деньги отдать в больницу врачам, чтобы они вытащили малознакомого человека? А Алла это делала!

— Как вы считаете, Пугачеву могли сломать и подтолкнуть к отъезду разговоры о ее семейной ситуации, признание Максима Галкина иноагентом?

— Ее не сломаешь, мы Овны. Нас не загнобишь. Просто противно, плюешь и уходишь в никуда. Сама себе скажет: «Да пошли вы!».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачёва и Максим Галкин

— Максим для Аллы Борисовны — лучший муж, чем был Стефанович?

— Послушайте, вам сколько лет? А вот после 50 для женщины главное любовь, понимание: ты ему не мешаешь, а он не мешает тебе, чисто по-человечески.

Понимаешь, что другого и лучше не найдешь. Максим — грамотный, интересный, заботливый. Что еще нужно человеку? Можно вообще в разных постелях спать. Через мои руки прошло огромное количество звезд шоу-бизнеса, мало в каких парах мужчина относился к женщине так, как Максим к Алле.

— Максим Галкин на видео критиковал СВО. Алла Борисовна, попросив объявить ее иноагентом, поддержала позицию супруга или у нее другое мнение?

— Максим знает четыре языка, три — в совершенстве. Умный, образованный, легко разговаривает с англичанами, итальянцами, немцами. На любой вопрос может ответить.

Да, язык мой — враг мой, есть у него такое. Ляпает, а только потом думает, зачем болтал. Я уверена, что Алла его уговаривала не один раз не высказывать свое мнение публично и трындюлей ему выписывала словесных. Но он упрямый. А кроме того, люди творческие часто трусоваты. Что, вы никогда не трусили? А потом садишься и думаешь: ну чего я боюсь, надо действовать по другому.

Алла не трусливая. А Максим показал себя трусишкой по сути своей. Когда мужчина на столько лет моложе, женщина воспринимает его уже и как сына, и как друга. Уже другие отношения! Родные люди, не продашь этого человека. Тем более двое детей, таким трудом заработанные!

Да, возможно, что он не прав. Но все мы живые люди и можем ошибаться.

— СМИ пишут, будто Алла Борисовна решила выставить на продажу подмосковный замок и больше не вернется. Это так?

— О том, что собирается продать замок, я от нее не слышала. Думаю, что это неправда.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Кстати, вы думаете, что Максим этот замок строил, чтобы доказать, что он круче всех? Нет, его убедили знакомые: мол, вложи деньги, хоть что-то будет красивое в Подмосковье. В Подмосковье деньги вкладывал, а не в западные банки! Сколько денег он тогда позанимал на строительство замка, потом отдавал. Он планировал в замке съемки телепередач вести и фильмы снимать, у него там была рабочая студия.

— Так Пугачева вернется или нет?

— Вернется. Она любит свою страну, любит людей, у нее здесь в России похоронены все — родные, близкие. Просто эмоции взяли верх. Пусть всё переварится, успокоится, устаканится. Надо просто оставить в покое человека и не дергать.