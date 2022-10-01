Названа стоимость подмосковного замка Пугачевой и Галкина «Телепрограмма»: цена замка Пугачевой и Галкина в Подмосковье достигает миллиарда рублей

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / Global Look Press

Опрошенные изданием «Телепрограмма» риелторы оценили стоимость недвижимости певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, шоумена Максима Галкина в Подмосковье в один миллиард. Отмечается, что на территории замка также находится бассейн, семейный театр со сценой, гостевой домик, хозяйственные помещения и подземный паркинг. Общая площадь объекта достигает 2,3 тысячи квадратных метров, а площадь участка — один гектар.

Специалисты полагают, что стоимость шестиэтажного особняка знаменитостей находится в пределах миллиарда рублей. На территории замка также находится бассейн, семейный театр со сценой, гостевой домик, хозяйственные помещения и подземный паркинг, — сказано в публикации.

Юрист и эксперт по недвижимости Герман Борисов заявил, что из-за расположения недвижимости её не смогут продать даже за 100 миллионов рублей. По мнению эксперта, замок не относится к числу элитной недвижимости.

Певица Алла Пугачева улетела из России, предположительно, в Израиль без обратного билета, сообщили ранее «Известия» со ссылкой на источник. По предварительным данным, она покинула Россию вместе с детьми. Как сообщило издание, автомобиль звезды был замечен на пути в аэропорт Внуково.