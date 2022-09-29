«Давно пора сажать»: депутат ГД посоветовал Пугачевой «валить в Израиль» Депутат Бородай призвал Пугачеву «валить в Израиль» и поставил под вопрос ее российское гражданство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Депутат Госдумы Александр Бородай назвал раскритиковавшую спецоперацию на Украине и попросившую признать ее иноагентом певицу Аллу Пугачеву «омерзительным явлением, с которым общество должно и будет бороться». В интервью NEWS.ru он призвал артистку «валить в Израиль вместе со всеми своими чадами, домочадцами и собачками». Парламентарий также поставил под вопрос справедливость наличия у Пугачевой паспорта гражданки РФ.

Многие люди, которые имеют паспорт гражданина Российской Федерации, с содержательной точки зрения его иметь не должны бы. Та же Алла Пугачева — с какой стати у нее паспорт гражданки Российской Федерации? Пусть берет и валит туда, откуда она приехала! В Израиль! Вместе со всеми своими чадами, домочадцами, собачками и всем, чем угодно, — заявил Александр Бородай.

По мнению депутата, певица, которая ранее высказала свое критическое отношение к проведению СВО на Украине и попросившая Минюст признать ее иностранным агентом вслед за мужем Максимом Галкиным, — «омерзительное явление, с которым общество должно и будет бороться».

Я сейчас не предлагаю срочно их брать и сажать. Хотя в принципе можно было бы за все их «откровения». И за всю их пропаганду уже, в принципе, давно пора, — добавил Бородай.

Ранее член СПЧ и глава Антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов заявил, что Аллу Пугачеву могли задействовать в коррупционной схеме, используемой чиновниками для вывода денег из бюджета. Он рассказал об этом, комментируя давний скандал с участием певицы, когда в 2019 году компания, входящая в госкорпорацию «Ростех», выделила 40 млн рублей на ее концерт. Суть схемы, по словам Кабанова, заключалась в том, что на организацию выступления выделяется заведомо завышенная сумма, а разница между сметой и реальной стоимостью издержек уходит в карман организаторам.