«В десятке оголтелых русофобов»: в Госдуме о признании Галкина иноагентом Депутат Госдумы Соловьев назвал закономерным признание Галкина иноагентом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Включение юмориста Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов является закономерным и ожидаемым, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. По его словам, артист неоднократно оскорбительно высказывался о спецоперации и российских военных, поэтому заслужил попадания в «антироссийскую десятку наиболее оголтелых русофобов».

Закономерное и ожидаемое решение Минюста по актеру Галкину признать его иностранным агентом. Сколько грубых, неуважительных, провокационных и хамских высказываний о проведении военной операции и наших военнослужащих было им сказано — это ставит его в антироссийскую десятку наиболее оголтелых русофобов от культуры, — считает Соловьев.

Он подчеркнул, что в столь трудные для страны времена россияне должны сплотиться вокруг своей родины и поддержать любые действия президента Владимира Путина. Галкин же решил пойти другим путем, поэтому на него навесили клеймо, отметил Соловьев.

Теперь Галкину и его близким жить с этим клеймом. Сможет ли он восстановить свою запятнанную репутацию, зависит от него самого, — считает он.

16 сентября Минюст РФ внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина.

Ранее адвокат Александр Бенхин предположил, что Максим Галкин может избежать серьезной ответственности за свои высказывания в адрес власти и соотечественников. По его мнению, формально артист ничего «суперплохого» не сказал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Галкин «делал очень плохие заявления», но от его супруги Аллы Пугачёвой он не слышал ни одного антироссийского заявления.