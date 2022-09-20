Пугачеву могут привлечь к ответственности за дискредитацию ВС России

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Певица Алла Пугачева

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву могут привлечь к ответственности за дискредитацию ВС России после поста с призывом включить ее в реестр иноагентов, передает РИА Новости. Отмечается, что в полицию обратилась жительница Москвы с просьбой проверить действия артистки.

В подмосковную полицию поступило заявление с просьбой проверить Пугачеву на предмет дискредитации российской армии, — говорится в сообщении.

Пугачева ранее призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Артистка написала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что солидарна с супругом, шоуменом Максимом Галкиным, и назвала его «честным, порядочным и неподкупным патриотом России». Ранее телеведущий попал в список физлиц-иноагентов.

По данным Telegram-канала «Я все вам расскажу», Пугачева прибыла в Москву, чтобы просить за мужа высшее руководство страны. Это произошло еще до того, как Галкин получил статус иноагента. По сведениям канала, Пугачевой отказали.

Певец Лев Лещенко объяснил скандальное заявление артистки попыткой вступиться за своего мужа. Он считает, что женщина защищала близкого человека, как сделал бы это любой член семьи.