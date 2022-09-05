Песков объяснил, почему России с Галкиным «не по пути»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с NEWS.ru объяснил свои слова о юмористе и телеведущем Максиме Галкине, которому «явно с нами не по пути». Он подчеркнул, что в Кремле расходятся во мнениях с артистом, который ранее допускал «антироссийские заявления». Таким образом Песков ответил на вопрос, как относятся в Кремле к возможному возвращению артиста на российскую сцену.

Это значит только одно — мы диаметрально расходимся во мнениях, — сказал он.

Пресс-секретарь президента ранее сообщил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от певицы Аллы Пугачевой, супруги Галкина. При этом он подчеркнул, что о ее муже он того же сказать не может, так как он «делал очень плохие заявления». При этом Песков заметил, что пока «не видел какой-то реакции кого-то из наших компетентных органов».

Ранее сообщалось, что Максим Галкин, гастролирующий по Европе, вышел на сцену в Польше в желто-синем костюме. В Польше у него было намечено несколько выступлений, на одном из которых он показал, что занимает позицию Украины.

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил молчание Аллы Пугачевой на фоне громких заявлений Галкина о событиях на Украине. По мнению продюсера, это объясняется жизненным опытом, мудростью и хитростью певицы, которая хочет переждать.