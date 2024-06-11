Переехал в Киев и поддерживает Зеленского: как живет актер Виктор Сарайкин

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Заслуженный артист России Виктор Сарайкин известен зрителю ролями в лентах «День рождения Буржуя», «Ликвидация», «По законам военного времени». Почему актер переехал на Украину, как сейчас складывается его карьера и личная жизнь?

Чем известен Виктор Сарайкин

Виктор Сарайкин родился 6 апреля 1959 года в городе Магнитогорск Челябинской области, окончил ГИТИС. По окончании института был приглашен в Московский драматический театр на Малой Бронной, но не смог устроиться на работу из-за отсутствия прописки. Тогда он переехал в Киев и поступил на службу в местный Театр драмы, позднее перешел в Киевский театр имени Леси Украинки.

Первую значимую роль в кино Сарайкин исполнил в драме «Последний гейм», где сыграл лаборанта по прозвищу Балагур. Далее был призван на срочную службу в ряды Советской Армии. Служил в железнодорожных войсках.

После демобилизации вернулся к творческой карьере, снялся в лентах российского и украинского производства «Афганец», «Женщина для всех», «День рождения Буржуя-2», «Ликвидация», «Нити судьбы». В 2006 году Сарайкин получил звание «Народный артист Украины».

Что известно о личной жизни Виктора Сарайкина

Виктор Сарайкин женат на советской и украинской актрисе Нине Нижерадзе. Они были однокурсниками в ГИТИСЕ и вместе переехали в Киев, когда актера не взяли в театр на малой Бронной. Супруга помогла артисту справиться с алкогольной зависимостью. К спиртному он пристрастился в период отсутствия работы.

«Она терпеливо возвращала меня к нормальной жизни. Но так настойчиво, что порой хотелось на нее наорать, а еще лучше — убить. В конце концов Нина своего добилась. Пить бросил раз и навсегда. Сейчас спиртное вообще не употребляю», — говорил Сарайкин.

В браке у артистов родился сын Матвей Сарайкин. Он окончил экономический факультет театрального института, несколько лет проработал продюсером на канале «Интер», затем занялся банковским делом.

Что Виктор Сарайкин говорил про Зеленского

Виктор Сарайкин снимался в сериале «Слуга народа», где главного персонажа сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Актер исполнил роль его отца Петра Васильевича Голобородько. Спустя годы артист признался, что и представить себе не мог, что его коллега по съемкам станет главой государства.

«В первой части сериала, конечно же, нет. И никто не мог. Больше того, когда я впервые прочитал сценарий „Слуги народа“, то подумал, что нас за это либо поднимут до самых небес, либо накажут. Произошло то, что произошло. Все, что было заявлено в кино, случилось в реальной жизни», — рассказал актер.

Сарайкин уточнил, что, работая с Владимиром Зеленским, не ощущал разницы в их статусах.

«Я пришел и представился: „Папа“. Зеленский ответил: „Понял“. И пошла работа. Не припомню, чтобы он когда-то на кого-то кричал. Всегда говорил тихо и спокойно, независимо от того, кто был перед ним — простой человек или большой начальник. И всегда к его мнению прислушивались. Кстати, именно благодаря встрече с Зеленским я сбросил 25 килограммов», — добавил он.

Чем сейчас занимается Виктор Сарайкин

Виктор Сарайкин живет на Украине и задействован в местных кинопроектах. Для России он снимался последний раз в 2022 году. Тогда с ним вышла драма «Чужое счастье».

В июле 2021 года Виктор Сарайкин заявил, что если бы у него была возможность поговорить с Зеленским, то как гражданин сказал бы ему продолжать то, что он делает.

«Как гражданин я бы сказал: если у тебя хватит сил и здоровья продолжить делать то, что ты сейчас делаешь — продолжай. Но если бы я действительно был отцом президента, то я бы был более категоричен и сказал: ты находишься под постоянным, страшным и, главное, опасным давлением — не продолжай», — отметил актер.

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