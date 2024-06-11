«Знайте, что я очень люблю Украину»: как живет актер Виктор Логинов

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Виктор Логинов

Актер Виктор Логинов прославился ролью Гены Букина в сериале «Счастливы вместе». Чем сейчас занимается артист, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Виктор Логинов

Виктор Логинов родился 13 февраля 1975 года в Кемерово, окончил местный политех и Кемеровскую государственную академию культуры. На родине служил в театре «На Весенней», работал шахтером и спасателем.

В 2006 году Логинов переехал в Москву, получив главную роль в сериале «Счастливы вместе». Прозвучавшую в сериале песню «Кто тебе сказал» актер исполнял в дуэте с певицей Анной Седоковой в украинском шоу «Звезда + звезда».

Виктор Логинов также снимался в лентах «Моя любимая ведьма», «Универ», «Детка», «Подкидыш», «Юра дворник» и других. В разные годы работал телеведущим программ «Интуиция», «Пятеро на одного», «Ешь и худей».

Что известно о личной жизни Виктора Логинова

Актер был женат четыре раза. С первой супругой Натальей, которая была старше его на 11 лет, Логинов пробыл семь лет. В этих отношениях родилась дочь Анна, также актер усыновил сына избранницы от прошлого брака.

Второй женой Логинова стала Снежана Морозова. Они расстались через полгода после свадьбы, несмотря на рождение сына Дмитрия.

«Был второй день свадьбы. Я проснулся и понял, что сделал, наверное, ошибку. Да, я бросил жену с маленьким ребенком. Оказавшись вдвоем, я понял, что мы разные люди. Я так и сказал, что я не понимаю, как мы будем дальше жить, потому что я не вижу нашей жизни. Я лучше буду платить деньги, алименты», — рассказал он в программе «Секрет на миллион».

В третий раз артист женился на девушке по имени Ольга. В этом браке родились сыновья Александр и Иван. В 2020 году Виктор Логинов сообщил, что сыграл свадьбу в четвертый раз. Его избранницей стала Мария Гуськова, она младше актера на 23 года. В сентябре 2021-го пара готовилась к разводу, однако спустя время супруги помирились и вновь стали появляться на публике.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Виктор Логинов в спектакле «Не понравится — уйду!»

Что Виктор Логинов говорил об Украине

Виктор Логинов в 2014 году дал интервью украинскому изданию «Факты», в котором сообщил, что его расстраивают складывающаяся ситуация в стране и ее отношения с Россией.

«У меня на Украине миллион знакомых, я понимаю ваш язык. Есть друзья и на Западной Украине. Они уж точно никак не являются бандеровцами. Да, мы говорим с ними на разных языках, но даже не замечаем этого. Считаю, если люди поворачиваются друг к другу, они обязательно найдут общий язык. Не хочу рассуждать на политические темы, но то, что сейчас происходит на Украине, меня очень расстраивает. Как и отношение России к вашей замечательной стране. Знайте, что я очень люблю Украину, а себя теперь называю не русским, а сибиряком. Это люди совершенно иной закваски», — сказал он

Чем сейчас занимается Виктор Логинов

Артист в 49 лет продолжает творческую карьеру. Он гастролирует по России со спектаклем «Мастер и Маргарита», а также снимается в кино.

В 2023 году Логинов вернулся к роли Гены Букина в продолжении сериала «Счастливы вместе». В спин-оффе герой артиста остался работать продавцом в магазине, а его дети обзавелись своими семьями. Семья Букиных осталась жить в Екатеринбурге.

«Мы патриоты своей малой родины, поэтому Букины, конечно, останутся в Екатеринбурге, зачем им отсюда уезжать?» — говорил артист.

В 2024 году с Виктором Логиновым вышел сериал «Морозко» и ожидается триллер «Вера», где актер сыграет главного героя Петра.

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