Мариуполь, критика Аскерова, слова о пропаганде: где сейчас Максим Поташев

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Максим Поташев

Математик и маркетолог Максим Поташев прославился благодаря участию в телевизионной игре «Что? Где? Когда?». Чем он сейчас занимается, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Максим Поташев

Максим Поташев родился 20 января 1969 года в Москве, окончил факультет управления и прикладной математики МФТИ, после чего преподавал на кафедре прикладной и общей экономики родного вуза.

В школьные годы Поташев заинтересовался интеллектуальной игрой «Что? Где? Когда?». С 1989 года он начал играть в спортивной версии программы, выступал за команду, которая сейчас называется «Афина». В 2001 году стал ее капитаном. Первую игру в телеклубе «Что? Где? Когда?» Поташев сыграл в 1994 году в команде Михаила Смирнова. Затем он играл в командах Валентины Голубевой, Андрея Козлова, Виктора Сиднева. С 2014 года — игрок команды старейшин Клуба. Имеет «Большую хрустальную сову» и «Бриллиантовую звезду».

Максим Поташев был женат два раза. От первого брака с Еленой Александровой у него есть близнецы Роман и Андрей. Вторая супруга Елена Чухарева родила ему дочь Анну.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС Максим Поташев

Что известно о гражданской позиции Поташева

Телеканал «Настоящее время» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), редакция которого находится в Праге, в октябре 2023 года поинтересовался у Максима Поташева насчет того, считает ли он телеигру «Что? Где? Когда?» частью «российской пропаганды».

«Остаться в стороне, замкнуться в себе, не влезать в эту мировую свару, отказаться от своих геополитических интересов не получится. Когда начинается вот эта всемирная дележка, любая страна должна быть либо игроком, либо к кому-то присоединяться. Нужно быть сильным, демонстрировать эту силу и готовность свои интересы отстаивать», — ответил Поташев.

На эти слова ему возразил бывший коллега Ровшан Аскеров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), покинувший Россию в 2022 году. Он в комментарии телеканалу заявил, что всегда знал, что Поташев «ура-патриот», однако заметил, что ранее игрок телеигры был склонен к тому, чтобы «не высказываться публично и не подставляться».

Чем сейчас занимается Максим Поташев

Максим Поташев проводит семинары и тренинги по развитию мышления и интеллекта, по продажам и маркетингу, командообразованию и технологиям принятия решений, в ходе которых учит слушателей использовать интуицию и работать друг с другом.

В 2024 году он стал модератором шоу-дебатов на Всемирном фестивале молодежи, в котором приняли участие философы и искусственный интеллект. Также Максим Поташев продолжает участвовать в программе «Что? Где? Когда?» со своей командой, куда входят Анастасия Шутова, Владимир Степанов, Юрий Филиппов, Александр Мосягин, Олег Овчинников.

В апреле завершился финал весенней серии телеигры. Знатокам удалось обыграть телезрителей, однако дважды за игру ведущий в спорных моментах и при не совсем точных ответах отдавал победу команде Поташева, а не отправителю вопроса.

В мае Максим Поташев записал видеопоздравление в адрес организаторов и участников фестиваля «Звезды над Донбассом» в Мариуполе, в рамках которого прошли показы кинофильмов и спектаклей и состоялась выставка портретов героев СВО.

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