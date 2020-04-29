Новая серия «Простоквашино» собрала более миллиона просмотров

Новый выпуск мультсериала «Простоквашино» набрал более миллиона просмотров на видеохостинге YouTube за первые шесть дней. Эпизод вышел 23 апреля.
30-я серия, получившая название «Доить или не доить», рассказывает о том, как Дядя Фёдор с котом Матроскиным и псом Шариком помогают няне Маргарите Егоровне выиграть поэтический конкурс, чтобы получить в подарок поездку в Англию.
Выпуск, завершающий первый сезон «Простоквашино», опубликован на канале студии «Союзмультфильм». В нём пёс Шарик впервые заговорил голосом актёра Павла Деревянко, писал NEWS.ru.
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