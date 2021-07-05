Гаркалин отреагировал на смерть Владимира Меньшова
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
16:07, 05 июля 2021
Валерий ГаркалинФото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press
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Владимир Меньшов был прекрасным режиссёром, он умел дарить творческую радость своим коллегам, рассказал «360» актёр Валерий Гаркалин.
Актёры мечтали у него сниматься, — сообщил Гаркалин.
По его словам, всем артистам, с которыми работал Меньшов, он дарил творческую радость. Поэтому каждый был по-своему счастлив, когда снимался у этого прекрасного режиссёра, отметил Гаркалин.
Фильмография Владимира Меньшова насчитывает более сотни кинолент. Он снял такие известные всем фильмы, как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Розыгрыш» и другие.
О смерти Владимира Меньшова от коронавируса стало известно 5 июля. Он ушёл на 82-м году жизни. Кинорежиссёра похоронят на Новодевичьем кладбище.
Ранее Сергей Жигунов назвал Меньшова простым и одновременно сложным человеком. По словам актёра, они встречались много раз и он счастлив, что имел возможность общаться с ним пусть даже небольшое количество времени.