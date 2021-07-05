Гаркалин отреагировал на смерть Владимира Меньшова

Владимир Меньшов был прекрасным режиссёром, он умел дарить творческую радость своим коллегам, рассказал «360» актёр Валерий Гаркалин.

Актёры мечтали у него сниматься, — сообщил Гаркалин.

По его словам, всем артистам, с которыми работал Меньшов, он дарил творческую радость. Поэтому каждый был по-своему счастлив, когда снимался у этого прекрасного режиссёра, отметил Гаркалин.

Фильмография Владимира Меньшова насчитывает более сотни кинолент. Он снял такие известные всем фильмы, как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Розыгрыш» и другие.

О смерти Владимира Меньшова от коронавируса стало известно 5 июля. Он ушёл на 82-м году жизни. Кинорежиссёра похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее Сергей Жигунов назвал Меньшова простым и одновременно сложным человеком. По словам актёра, они встречались много раз и он счастлив, что имел возможность общаться с ним пусть даже небольшое количество времени.