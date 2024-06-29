Белоруссия, правда о «Сватах», потеря ребенка: где сейчас Людмила Артемьева

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Людмила Артемьева

Заслуженная артистка России Людмила Артемьева продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни, почему она ушла из сериала «Сваты»?

Чем известна Артемьева

Людмила Артемьева родилась 10 февраля 1963 года в Дессау.

После окончания школы поступила в Ленинградское музыкальное училище на эстрадное отделение. Проучилась два года и перевелась в Москву. В 1986 году окончила Театральное училище имени Б. Щукина.

Артемьева снималась в картинах «Везучая», «Альфонс», «Поминальная молитва», «33 квадратных метра», «Барышня-крестьянка», «Обнаженная натура», «Таксистка», «Роман ужасов», «Кто в доме хозяин?», «Жаркий лед», «Сваты», «Дворик», «Снежная королева», «Дублер», «Гости из прошлого», «Большая секунда», «Артек. Большое путешествие», «Пианистка», «ВСЛУХ!» и других.

Всего в ее фильмографии более 100 работ.

«Конечно, и к счастью, у меня есть не только „Сваты“. Есть понятие популярность — вот она случилась, что делать? Не ходить же с плакатом „Здравствуйте, это я“. Тем более обывателю все равно — зритель может и не помнить фамилию актера, да и не обязан помнить. Потребительское дело — включил, не понравилось, выключил. Но даже этот современный мир нам пока позволяет делать то, что нравится», — говорила артистка.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Актеры Андрей Носков и Людмила Артемьева на съемках сериала «Кто в доме хозяин»

Что известно о личной жизни Артемьевой

В студенческие годы Людмила Артемьева вышла замуж за однокурсника Сергея Парфенова. В браке родилась дочь Екатерина. Спустя 15 лет супруги развелись.

В 2012 году в СМИ появились сообщения о беременности Артемьевой. Она готовилась стать мамой во второй раз в 49-летнем возрасте, однако потеряла ребенка.

Сейчас подробности своей личной жизни артистка не раскрывает.

«Я особо не афиширую свою личную жизнь. Это уважение к моим мужчинам, которые также меня не выдают. Частная жизнь — она все-таки частная. Этим мы и живем», — объясняла Артемьева.

Почему Артемьева ушла из сериала «Сваты»

Людмила Артемьева рассказала, что она не могла ездить на съемки сериала «Сваты» в Белоруссию и думала, что ее персонажа сократят.

«Сериал снимался довольно долго. Еще пять лет назад начали работу. Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съемки седьмого сезона. Мы отсняли там не очень большой кусочек по времени. И не досняли его, соответственно, а потом планировали приехать и продолжить работу», — объясняла она.

Чем сейчас занимается Артемьева

Людмила Артемьева продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Почему каждый раз…».

В 2023 году артистка снялась в картинах «Баба Яга спасает мир» и «Первокурсницы».

В 2024 году вышли фильмы «39-я няня, ставшая для нас последней» и «Купидоны» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Мой любимый чемпион», «Артек. Большое путешествие. 1812», «Любопытная Варвара», «Битва пап», «Сказочные выходные» и «Все, что захочешь» с Артемьевой.

В 2023 году она сменила имидж. Артистка появилась на красной ковровой дорожке в новом образе: с короткой стрижкой и пепельно-черными волосами. Артемьева оделась в длинное красное платье и босоножки на платформе.

Читайте также:

Критика «Сватов», больница, враг России: где сейчас актер Анатолий Васильев

Проблемы в США, критика РФ, гнев Собчак: куда пропал юморист Таир Мамедов

Зона СВО, бег в бронежилете, запрещенные вещества: как живет Аристарх Венес