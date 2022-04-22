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В Москве состоялась премьера комедии «Артек. Большое путешествие»
Кино

В Москве состоялась премьера комедии «Артек. Большое путешествие»

22:25, 23 апреля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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В Москве состоялся премьерный показ комедии Карена Захарова и Армена Ананикяна «Артек. Большое путешествие». Главные роли в картине исполнили Михаил Галустян, Людмила Артемьева, Виталий Безруков, Екатерина Климова и другие.

Четверо подростков загадали желания у волшебного дерева в лагере «Артек». Волшебство переносит их на 30 лет назад — в 1988 год, где они встречаются с родителями, отдыхавшими в то время в «Артеке». Теперь ребятам необходимо подружиться с родителями и вместе отыскать путь обратно в настоящее время.

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