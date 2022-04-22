В Москве состоялась премьера комедии «Артек. Большое путешествие»

В Москве состоялся премьерный показ комедии Карена Захарова и Армена Ананикяна «Артек. Большое путешествие». Главные роли в картине исполнили Михаил Галустян, Людмила Артемьева, Виталий Безруков, Екатерина Климова и другие.
Четверо подростков загадали желания у волшебного дерева в лагере «Артек». Волшебство переносит их на 30 лет назад — в 1988 год, где они встречаются с родителями, отдыхавшими в то время в «Артеке». Теперь ребятам необходимо подружиться с родителями и вместе отыскать путь обратно в настоящее время.
Кинорежиссёр Владимир Зинкевич
Артём Соболев/NEWS.ru
Российская певица и блогер Маргарита Овсянникова
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр, сценарист Карен Арутюнов
Артём Соболев/NEWS.ru
Российская, украинская и белорусская актриса театра и кино Елена Бирюкова с дочерью Александрой
Артём Соболев/NEWS.ru
Советский и российский актёр театра и кино Ян Цапник
Артём Соболев/NEWS.ru
Российская телеведущая, журналистка Алёна Водонаева
Артём Соболев/NEWS.ru
Советский и российский актёр кино и телевидения Владимир Сычёв с семьёй
Артём Соболев/NEWS.ru
Гости на премьере фильма «Артек. Большое путешествие»
Артём Соболев/NEWS.ru
Гости на премьере фильма «Артек. Большое путешествие»
Артём Соболев/NEWS.ru
Эвелина Блёданс с сыном
Артём Соболев/NEWS.ru
Российский шоумен, юморист, комедийный актёр театра и кино Михаил Галустян с семьёй
Артём Соболев/NEWS.ru
Российский певец, бизнесмен и музыкант Сергей Жуков с семьёй
Артём Соболев/NEWS.ru
Российская актриса театра и кино Екатерина Климова
Артём Соболев/NEWS.ru
Гости и актёры на премьере фильма «Артек. Большое путешествие»
Артём Соболев/NEWS.ru
Российский певец Владимир Лёвкин с семьёй
Артём Соболев/NEWS.ru
Российский кинорежиссёр Карен Захаров и продюсер Армен Ананикян
Артём Соболев/NEWS.ru
Ирина Чайковская
Артём Соболев/NEWS.ru
Российский актёр Даниил Муравьёв-Изотов
Артём Соболев/NEWS.ru