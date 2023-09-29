93-летняя Пахмутова погрузилась в депрессию после смерти мужа SHOT: Пахмутова плачет каждый день после смерти Добронравова

Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru

93-летняя советская и российская композитор Александра Пахмутова погрузилась в сильную депрессию и плачет каждый день после смерти мужа поэта-песенника Николая Добронравова, пишет SHOT со ссылкой на источник в ее близком окружении. По сведениям издания, переживания могут привести к серьезным проблемам со здоровьем пианистки. За состоянием Пахмутовой следят врачи и сиделки, говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Пахмутова и Добронравов прожили в счастливом браке 67 лет, были неразлучны и в семье, и в творчестве. Источник в окружении Пахмутовой сообщает, что композитор сильно переживает потерю супруга и говорит, что больше «никому не нужна». С ней рядом постоянно находятся две сиделки и помощник, композитора часто навещает подруга. Чтобы поднять себе настроение, Пахмутова ежедневно слушает их совместные с супругом песни, смотрит фотографии и рассказывает, как сильно любила Добронравова, сообщает источник.

Добронравов скончался 16 сентября в 94 года после длительной и тяжелой болезни. На прощании с мужем Александру Пахмутову поддерживали под руки. Композитор плакала, но нашла в себе силы сказать журналистам: «Спасибо, что пришли».

Поэт-песенник Николай Добронравов умер 17 сентября на 95-м году жизни после длительной и тяжелой болезни. В окружении Добронравова рассказали, что в последнее время он не мог ходить. Знакомые добавили, что деятель искусства умер в реанимации.