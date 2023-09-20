Рыдающая Пахмутова простилась с Добронравовым: траурные кадры композитора Они прожили вместе около70 лет

Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru

Александра Пахмутова после церемонии прощания с поэтом Николаем Добронравовым в Концертном зале имени Чайковского.

Поэт-песенник Николай Добронравов скончался в 94 года после длительной и тяжелой болезни. Он был женат на Александре Пахмутовой 66 лет. Как вспоминают многие их знакомые, супруги были счастливы в браке.

Певица Зара, которая пришла проститься с Добронравовым, поделилась с NEWS.ru, что часто бывала в гостях у композитора и поэта. «Называю их ангелами хранителями нашей страны. И они были одним целым. Начинала она — он подхватывал. Я исполняла их песню. Я сейчас очень беспокоюсь за состояние Александры Николаевны ведь они прошли жизненный путь рука об руку, а теперь она остается без него. Горько, больно оттого, что его больше нет», — сказала Зара.

На прощании Александру Пахмутову поддерживали под руки. Композитор плакала, но нашла в себе силы сказать журналистам: «Спасибо, что пришли».

Кто пришел проститься с Добронравовым — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.