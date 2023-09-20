Поэт-песенник Николай Добронравов скончался в 94 года после длительной и тяжелой болезни. Он был женат на Александре Пахмутовой 66 лет. Как вспоминают многие их знакомые, супруги были счастливы в браке.
Певица Зара, которая пришла проститься с Добронравовым, поделилась с NEWS.ru, что часто бывала в гостях у композитора и поэта. «Называю их ангелами хранителями нашей страны. И они были одним целым. Начинала она — он подхватывал. Я исполняла их песню. Я сейчас очень беспокоюсь за состояние Александры Николаевны ведь они прошли жизненный путь рука об руку, а теперь она остается без него. Горько, больно оттого, что его больше нет», — сказала Зара.
На прощании Александру Пахмутову поддерживали под руки. Композитор плакала, но нашла в себе силы сказать журналистам: «Спасибо, что пришли».
Кто пришел проститься с Добронравовым — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии прощания с поэтом Николаем Добронравовым в Концертном зале имени Чайковского.
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
Певица Зара на церемонии прощания с поэтом Николаем Добронравовым в Концертном зале имени Чайковского.
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
Президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета ОКР Владислав Третьяк на церемонии прощания с поэтом Николаем Добронравовым в Концертном зале имени Чайковского
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
Певец Сергей Пенкин на церемонии прощания с поэтом Николаем Добронравовым в Концертном зале имени Чайковского.
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
Певец Юлиан на церемонии прощания с поэтом Николаем Добронравовым в Концертном зале имени Чайковского.
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
На церемонии прощания с поэтом Николаем Добронравовым в Концертном зале имени Чайковского.
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
На церемонии прощания с поэтом Николаем Добронравовым в Концертном зале имени Чайковского.
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
На церемонии прощания с поэтом Николаем Добронравовым в Концертном зале имени Чайковского.
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
Гроб с телом поэта Николая Добронравова после церемонии прощания в Концертном зале имени Чайковского.
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
Гроб с телом поэта Николая Добронравова после церемонии прощания в Концертном зале имени Чайковского.
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
На церемонии прощания с поэтом Николаем Добронравовым в Концертном зале имени Чайковского.