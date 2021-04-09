ОАЭ впервые отправят в космос женщину

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Объединённые Арабские Эмираты назвали имена двух новых астронавтов. Одним из них станет женщина, сообщил премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Новыми покорителями космоса станут Мохаммед аль-Мулла и Нура аль-Матруш. Их выбрали из четырёх тысяч кандидатов. В ближайшее время они присоединятся к программе подготовки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Аль-Матруш станет первой женщиной-астронавтом в истории арабского мира, передаёт ТАСС.

25 сентября 2019 года с космодрома Байконур был осуществлён последний запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-15». На Международную космическую станцию тогда отправился экипаж из трёх человек. В составе миссии были россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый астронавт из ОАЭ Хазаа аль-Мансури.

Как писал NEWS.ru, 9 апреля с Байконура был произведён старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российским пилотируемым кораблём «Союз МС-18». На обшивку корабля нанесена надпись «Ю.А. Гагарин» в честь предстоящего 60-летия первого полёта человека в космос.