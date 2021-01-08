В Киргизии референдум по выбору формы правления признали состоявшимся

https://static.news.ru/photo/0323296c-5345-11eb-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jon Super/Xinhua/Global Look Press

Референдум по выбору формы правления в Киргизии признан состоявшимся, а явка составила 33,08%. Такие данные приводятся в информационной избирательной системе Центризбиркома республики.

Порог явки при этом составлял 30%. В ЦИК подчеркнули, что нынешние выборы признаны состоявшимися.

К 18:00 (15:00 мск) в референдуме приняли участие 1 178 656 человек, или 33,08% избирателей. Примерно такое же число людей проголосовало на президентских выборах в стране. Голосование продлится ещё два часа, именно такое время осталось до закрытия избирательных участков, которое состоится в 20:00 (17:00 мск).

10 января в Киргизии досрочно выбирают президента страны. Предыдущий лидер страны Сооронбай Жээнбеков ушёл в отставку на фоне массовых протестов. На пост главы республики сейчас претендуют 17 человек. Среди них не только политики, но также чиновники, бизнесмены и силовики. 21 октября власти внесли поправки в избирательное законодательство, избирательный порог был снижен с 7% до 3%.

Ранее один из ключевых кандидатов на пост президента Киргизии Садыр Жапаров, ранее временно занимавший пост главы государства, заявил, что в случае своей победы на выборах планирует развивать сотрудничество и стратегическое партнёрство с Россией, сообщал NEWS.ru.