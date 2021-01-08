Жапаров намерен развивать отношения Бишкека и РФ в случае победы на выборах

https://static.news.ru/photo/8756a40a-530b-11eb-805a-fa163e074e61_660.jpg Садыр Жапаров Фото: Садыр Жапаров/facebook.com

Один из ключевых кандидатов на пост президента Киргизии Садыр Жапаров, ранее временно занимавший пост главы государства, заявил, что в случае своей победы на выборах планирует развивать сотрудничество и стратегическое партнёрство с Россией.

У нас с Россией уже 30 лет союзнические отношения. Это наш самый главный стратегический партнёр. Мы будем продолжать это, — цитирует Жапарова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Киргизии 10 января открылись избирательные участки на внеочередных выборах президента страны. Граждане страны могут проголосовать с 08:00 по местному времени (05:00 по мск), участнки закроются в 20:00 (17:00 по мск). За первые два часа голосования явка на выборы составила 2,8%.

4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, на которых в парламент прошли проправительственные и центристские партии. Остальные политические партии не преодолели избирательный порог в 7%. Этим оказались недовольны граждане Киргизии, которые вышли на улицы. После этого президент страны Сооронбай Жээнбеков ушёл со своего поста. 21 октября власти внесли поправки в избирательное законодательство, избирательный порог был снижен с 7% до 3%.

Внеочередные выборы президента Киргизии были назначены 10 января. На пост президента баллотируются 17 кандидатов, также в воскресенье в стране проходит референдум об изменении формы правления в государстве: гражданам предложат выбирать между президентской и парламентской республиками.