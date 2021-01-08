В Киргизии стартовали внеочередные президентские выборы

https://static.news.ru/photo/495f2282-5309-11eb-b193-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В Киргизии открылись избирательные участки на внеочередных выборах президента страны. Граждане страны могут проголосовать с 08:00 по местному времени (05:00 по мск), участнки закроются в 20:00 (17:00 по мск).

За первые два часа явка на выборы составила 2,8%, пишет ТАСС со ссылкой на ЦИК республики.

За это время проголосовать успели почти 10 тысяч граждан Киргизии. Самая высокая явка зарегистрирована в городе Ош (5,72%), в Бишкеке она оценивается в 3,11%. Явка на референдум по форме правления в стране составила 2,78%.

4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, на которых в парламент прошли проправительственные и центристские партии. Остальные политические партии не преодолели избирательный порог в 7%. Этим оказались недовольны граждане Киргизии, которые вышли на улицы. После этого президент страны Сооронбай Жээнбеков ушёл со своего поста. 21 октября власти внесли поправки в избирательное законодательство, избирательный порог был снижен с 7% до 3%.

Внеочередные выборы президента Киргизии были назначены 10 января. На пост президента баллотируются 17 кандидатов, также в воскресенье в стране проходит референдум об изменении формы правления в государстве: гражданам предложат выбирать между президентской и парламентской республиками.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова напомнила, что для победы на президентских выборах один из кандидатов должен набрать более 50% голосов избирателей.

Как писал NEWS.ru, Шайлдабекова заявляла, что второй тур выборов – если он потребуется – можно будет провести уже в конце января – начале февраля.