Избирательный порог в Киргизии будет снижен до трёх процентов

https://static.news.ru/photo/3c460fca-1399-11eb-9d50-fa163e074e61_660.jpg Фото: kenesh.kg

Парламент Киргизии в среду, 21 октября, рассматривает поправки в избирательное законодательство. В первом чтении правительство страны одобрило снижение избирательного порога до трёх процентов.

Это решение является ключевым при проведении повторных парламентских выборов, которые назначены на 20 декабря. Результаты выборов, состоявшихся 4 октября, привели к массовым протестам в Бишкеке. Граждане оказались недовольны тем, что в парламент прошли лишь проправительственные и центристские партии.

Препятствием для ещё 11 политических объединений стал именно избирательный порог, который составлял 7% — ни одна из этих партий не смогла его преодолеть. Таким образом, снижение порога до 3% даёт им реальный шанс получить представительство в парламенте. Соответственно, эта поправка — путь к прекращению протестов.

Из-за сложившейся ситуации президент страны Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке. Его обязанности взял на себя премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров — NEWS.ru сообщал, что 20 октября он официально принял президентские полномочия. Стоит отметить, что согласно действующему закону, и.о. президента не имеет права выдвигать свою кандидатуру на последующие выборы главы государства. Однако этот пункт в избирательном законодательстве может также быть пересмотрен. В этом случае Жапаров допускает своё участие в выборах.