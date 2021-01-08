Второй тур президентских выборов в Киргизии могут провести в конце января

https://static.news.ru/photo/3e340dfa-524b-11eb-a5d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.kg

Второй тур внеочередных выборов президента Киргизии при необходимости могут провести в конце января — начале февраля 2021 года, заявила глава ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова.

Второй тур проводится в двухнедельный срок после подведения итогов голосования. Подведение итогов голосования должно осуществляться в срок не более 20 дней. Но на практике, применяя наши технологии, мы можем подвести итоги голосования в более короткий срок. Я думаю, это может быть конец января или первая декада февраля в случае, если такое голосование будет назначено, — цитирует её ТАСС.

Внеочередные выборы президента Киргизии состоятся 10 января. На пост президента баллотируются 17 кандидатов, также в воскресенье в стране пройдёт референдум об изменении формы правления в государстве: гражданам предложат выбирать между президентской и парламентской республиками.

Глава ЦИК напомнила, что для победы на президентских выборах один из кандидатов должен набрать более 50% голосов избирателей.

Если ни один кандидат не наберёт необходимого числа голосов, проводится второй тур с включением в бюллетень двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов, — уточнила Шайлдабекова.

Как писал NEWS.ru, 4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, на которых в парламент прошли проправительственные и центристские партии. Остальные политические партии не преодолели избирательный порог в 7%. Этим оказались недовольны граждане Киргизии, которые вышли на улицы. После этого президент страны Сооронбай Жээнбеков ушёл со своего поста. 21 октября власти внесли поправки в избирательное законодательство, избирательный порог был снижен с 7% до 3%.