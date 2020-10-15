Президент Киргизии обратился к нации и заявил о своей отставке

https://static.news.ru/photo/d5aea6b6-0ebe-11eb-81dd-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: kyrgyzpresident/twitter.com

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября обратился к народу страны. Он заявил, что принял решение уйти в отставку.

По словам Жээнбекова, он не держится за власть. Политик также подчеркнул, что не хочет входить в историю как президент, который проливает кровь и стреляет в собственных граждан.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Как сказал Жээнбеков, он принял решение об отставке, так как протесты не утихают, несмотря на назначение премьер-министром Садыра Жапарова.

Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе, — цитирует политика РИА Новости.

Жээнбеков попросил Жапарова и других лидеров увести своих людей с улиц Бишкека.

Ранее стало известно, по словам вице-спикера парламента страны Мирлана Бакирова, что в случае отставки президента его обязанности временно будет исполнять глава правительства. Он пояснил, что в соответствии с конституцией страны это должен делать спикер парламента. Однако поскольку он тоже подал в отставку, полномочия переходят к премьеру, писал NEWS.ru.