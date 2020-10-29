В Баку заявили о гибели девяти школьников за месяц конфликта в Карабахе

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За последний месяц в результате обстрелов населённых пунктов в Нагорном Карабахе и на прилегающих азербайджанских территориях погибли девять детей школьного возраста. Об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

За последний месяц погибли девять наших учащихся, — сказал он.

По его словам, школы пришли в непригодное для учёбы состояние, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Баку намерен обратиться в Европейский суд по правам человека и другие правозащитные организации с обвинениями в адрес руководства Армении из-за обстрелов гражданских объектов и преднамеренного убийства мирных жителей.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.