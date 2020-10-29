В Азербайджане опровергли сообщения армянских СМИ об атаке

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СМИ в Армении, ссылаясь на власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики, заявили, что Азербайджан пытался атаковать позиции противника не северном участке фронта, однако понёс существенные потери и отступил. В Баку данные сведении опровергли.

Представители Министерства обороны Азербайджана заявили, что распространённые армянскими журналистами сведения являются «очередной провокацией».

Армянские СМИ со ссылкой на представителя минобороны этой страны распространили информацию о том, что якобы азербайджанская армия предприняла попытку атаковать и отступила, понеся потери. Официально заявляем, что это очередная дезинформация. Никаких попыток атаковать нашими подразделениями не предпринималось, — говорится в заявлении ведомства, которое было опубликовано в официальном Telegram-канале.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, ВС Азербайджана в ходе боевых столкновений ликвидировали очередного высокопоставленного армянского военнослужащего, который совершил военное преступление.