Азербайджан сообщил о ликвидации высокопоставленного армянского военного

Вооружённые силы Азербайджана в ходе боевых столкновений ликвидировали очередного высокопоставленного армянского военнослужащего, который совершил военное преступление. Армия республики продолжает принимать меры в отношении противника. С таким заявлением выступили представители азербайджанского Министерства обороны.
В ведомстве подчеркнули, что Армения в течение 29 октября предпринимала попытки атаковать на разных направлениях фронта. Азербайджанская армия решительно пресекла эти попытки. Ереван в ходе боёв понёс серьёзные потери как в личном составе, так и в технике. ВС Армении в итоге были вынуждены отступить.
По словам представителей Минобороны Азербайджана, армия республики приняла по отношению к противнику ответные меры. В результате был уничтожен очередной высокопоставленный армянский военнослужащий, совершивший военное преступление.
Так, в результате обстрела автомобильной колонны в полосе обороны 18-й мотострелковой дивизии армянских вооружённых сил был ликвидирован заместитель командующего 1-й общевойсковой армией по вооружению полковник Виктор Арустамян, — сообщается в Telegram-канале ведомства.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
Как ранее передавал NEWS.ru, власти Азербайджана намерены обратиться в Европейский суд по правам человека и другие правозащитные организации с обвинениями в адрес руководства Армении из-за обстрелов гражданских объектов и преднамеренного убийства мирных жителей.