Азербайджан сообщил о ликвидации высокопоставленного армянского военного

https://static.news.ru/photo/192a0d4c-1a7f-11eb-bd7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Вооружённые силы Азербайджана в ходе боевых столкновений ликвидировали очередного высокопоставленного армянского военнослужащего, который совершил военное преступление. Армия республики продолжает принимать меры в отношении противника. С таким заявлением выступили представители азербайджанского Министерства обороны.

В ведомстве подчеркнули, что Армения в течение 29 октября предпринимала попытки атаковать на разных направлениях фронта. Азербайджанская армия решительно пресекла эти попытки. Ереван в ходе боёв понёс серьёзные потери как в личном составе, так и в технике. ВС Армении в итоге были вынуждены отступить.

По словам представителей Минобороны Азербайджана, армия республики приняла по отношению к противнику ответные меры. В результате был уничтожен очередной высокопоставленный армянский военнослужащий, совершивший военное преступление.

Так, в результате обстрела автомобильной колонны в полосе обороны 18-й мотострелковой дивизии армянских вооружённых сил был ликвидирован заместитель командующего 1-й общевойсковой армией по вооружению полковник Виктор Арустамян, — сообщается в Telegram-канале ведомства.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее передавал NEWS.ru, власти Азербайджана намерены обратиться в Европейский суд по правам человека и другие правозащитные организации с обвинениями в адрес руководства Армении из-за обстрелов гражданских объектов и преднамеренного убийства мирных жителей.