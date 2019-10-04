https://static.news.ru/photo/31650576-e6df-11e9-894e-fa163e074e61_660.jpg Богдан Яременко Фото: facebook.com/sluganarodu.yaremenko.215

Депутат Верховной рады Богдан Яременко заявил, что законопроект об особом статусе Донбасса не будет вынесен на референдум на Украине.

Закона о референдуме, который бы позволил быстро в случае необходимости его провести, нет, — отметил политик в эфире телеканала «1+1».

По его словам, существующие процедуры рассмотрения законопроектов в комитетах позволяют держать граждан в курсе происходящего.

1 октября украинская делегация в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера». Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей страны. В частности, ситуацию раскритиковал бывший президент Пётр Порошенко. Он назвал документ «формулой российского происхождения — формулой Путина». По его мнению, подписание может быть легитимизацией «незаконной аннексии Крыма».

Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что подписание «формулы» не влечёт за собой отказ от Крыма и Донбасса. Глава государства отметил, что местные выборы в Донбассе должны пройти «не под дулами автоматов», а по законам Украины.