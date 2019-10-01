Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил о завершающейся работе по отмене роуминга между Россией и Белоруссией. Он также сообщил о проводимых по этому вопросу переговорах с Казахстаном и Киргизией.

Близка к завершению работа по отмене роуминга при поездках между Россией и Белоруссией, есть готовность интенсифицировать переговоры по этим направлениям на двусторонней основе и с Казахстаном, и с Кыргызстаном, —...