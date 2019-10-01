В Минске украинская делегация подписала во вторник «формулу Штайнмайера» на очередном заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины.
Бывший президент Украины Леонид Кучма, возглавляющий украинскую делегацию, подписал документ, согласованным ранее советниками глав «нормандской четверки», сообщает
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе, писал News.ru.