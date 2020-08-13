Участникам акции солидарности в Минске раздают бесплатно цветы

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В Минске около тысячи человек собрались в районе площади Победы, у многих в руках белые цветы — розы, хризантемы и лилии.

По словам продавца цветочного магазина, в знак солидарности с протестующими она раздаёт бесплатно цветы и белые атласные ленты. В частности, возле входа стоит ведёрко с белыми розами, которые может взять любой желающий.

Нельзя оставаться спокойным, когда в стране происходит такое, — цитирует девушку РИА Новости.

По её словам, магазин, расположенный неподалеку от места, где погиб один из участников демонстрации, раздаёт всем по две гвоздички, чтобы выразить солидарность и сочувствие в связи с трагедией.

При этом, пожилые люди, торгующие хризантемами, не согласны раздавать их даром, не все они согласны даже понизить цену.

Как ранее писал NEWS.ru, площадь Победы в Минске начала заполняться протестующими. Всего к центру города направляются около двух тысяч человек. Участники акции вышли к площади по тротуарам проспекта Независимости. Прохожие и автомобили поддерживают их криками и гудками. Сотрудники милиции на месте событий отсутствуют.

Ранее к акциям солидарности с задержанными участниками протестных акций присоединились медики Белоруссии. Они фотографируются на фоне своих медучреждений и призывают к прекращению насилия.

Протестные акции проходят в Белоруссии с 9 августа. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов.

13 августа ЦИК Белоруссии подвёл предварительные итоги голосования в Минске. Согласно последним данным, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на выборах главы государства набрал 64,49% голосов избирателей в столице страны. Главный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская набрала в Минске 14,92%, писал NEWS.ru.