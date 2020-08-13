ЦИК Белоруссии подвёл предварительные итоги голосования в Минске

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на выборах главы государства набрал 64,49% голосов избирателей в столице страны.
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В масштабе всей страны по предварительным подсчётам действующий глава государства набрал более 80%, Тихановская — около 10%.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. После подведения предварительных итогов по всей стране начались масштабные акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Тихановская и её штаб отказались признавать результаты голосования. О фальсификации итогов выборов заявили в ЕС.
Белорусские силовики жёстко разгоняют протестные акции, в том числе с применением спецсредств. Как передавал NEWS.ru, к 12 августа число задержанных протестующих достигло шести тысяч. МВД Белоруссии сообщило, что за три дня после выборов пострадали более 100 сотрудников ведомства, 28 из них потребовалась госпитализация.
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