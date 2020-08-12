МВД Белоруссии сообщило о 103 пострадавших силовиках

https://static.news.ru/photo/d25a9e84-dd40-11ea-97fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В результате уличных акций протестов в Белоруссии с 9 по 13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы. Об этом заявила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Как отметила она в Telegram-канале, в настоящее время беспорядки в стране утратили массовость, однако «уровень агрессии по отношению к правоохранителям остаётся высоким». В столице фиксировались попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах «Малиновка» и «Серебрянка», а также по улице Сурганова. За минувшие сутки силовики задержали порядка 700 человек.

Четыре дня в Белоруссии проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с названными итогами выборов президента 9 августа. ЦИК утверждает, что победил Александр Лукашенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автомобиль сбил сотрудника ГАИ в Минске. Представитель правоохранительных органов остался жив. Виновника ДТП задержали. При этом в Telegram-каналах страны начала распространяться информация о том, что в Минске стреляли в сотрудника ГАИ и силовику потребовалась реанимация. Новость сопровождалась информацией о том, что это — подготовленная заранее провокация для оправдания жестокости силовиков в ходе протестов.