МВД Белоруссии сообщило о 103 пострадавших силовиках

В результате уличных акций протестов в Белоруссии с 9 по 13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы. Об этом заявила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
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Четыре дня в Белоруссии проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с названными итогами выборов президента 9 августа. ЦИК утверждает, что победил Александр Лукашенко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что автомобиль сбил сотрудника ГАИ в Минске. Представитель правоохранительных органов остался жив. Виновника ДТП задержали. При этом в Telegram-каналах страны начала распространяться информация о том, что в Минске стреляли в сотрудника ГАИ и силовику потребовалась реанимация. Новость сопровождалась информацией о том, что это — подготовленная заранее провокация для оправдания жестокости силовиков в ходе протестов.
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