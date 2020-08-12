Минские силовики задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя

Представители правоохранительных органов задержали водителя машины Skoda, которая сбила сотрудника ГАИ в Минске. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
Водитель попытался скрыться с места ДТП, написала она в Telegram.
Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие, — отметила она.
Сотруднику милиции врачи оказали помощь.
Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл недалеко от гостиницы «Юбилейная» в белорусской столице.
Накануне в Telegram-каналах страны начала распространяться информация о том, что в Минске стреляли в сотрудника ГАИ и силовику потребовалась реанимация. Новость сопровождалась информацией о том, что это — подготовленная заранее провокация для оправдания жестокости силовиков в ходе протестов.
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