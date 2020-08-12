Минские силовики задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя

https://static.news.ru/photo/8033880e-dcce-11ea-a910-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители правоохранительных органов задержали водителя машины Skoda, которая сбила сотрудника ГАИ в Минске. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Водитель попытался скрыться с места ДТП, написала она в Telegram.

Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие, — отметила она.

Сотруднику милиции врачи оказали помощь.

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл недалеко от гостиницы «Юбилейная» в белорусской столице.

Накануне в Telegram-каналах страны начала распространяться информация о том, что в Минске стреляли в сотрудника ГАИ и силовику потребовалась реанимация. Новость сопровождалась информацией о том, что это — подготовленная заранее провокация для оправдания жестокости силовиков в ходе протестов.