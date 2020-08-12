Милиционера в Минске сбила машина

https://static.news.ru/photo/8bfabba8-dcc9-11ea-9fce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль сбил сотрудника ГАИ в Минске. Представитель правоохранительных органов остался жив.

Инцидент произошёл недалеко от гостиницы «Юбилейная» в белорусской столице. Об этом журналистам РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Никто в него не стрелял, его подбил автомобиль. Обстоятельства выясняются, — рассказали там.

Сотрудник правоохранительных органов доставлен в больницу, реанимация ему не потребовалась.

Накануне в Telegram-каналах страны начала распространяться информация о том, что в Минске стреляли в сотрудника ГАИ и силовику потребовалась реанимация. Новость сопровождалась информацией о том, что это — подготовленная заранее провокация для оправдания жестокости силовиков в ходе протестов.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.