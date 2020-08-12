Милиционера в Минске сбила машина

Автомобиль сбил сотрудника ГАИ в Минске. Представитель правоохранительных органов остался жив.
Инцидент произошёл недалеко от гостиницы «Юбилейная» в белорусской столице. Об этом журналистам РИА Новости
Никто в него не стрелял, его подбил автомобиль. Обстоятельства выясняются, — рассказали там.
Сотрудник правоохранительных органов доставлен в больницу, реанимация ему не потребовалась.
Накануне в Telegram-каналах страны начала распространяться информация о том, что в Минске стреляли в сотрудника ГАИ и силовику потребовалась реанимация. Новость сопровождалась информацией о том, что это — подготовленная заранее провокация для оправдания жестокости силовиков в ходе протестов.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.
Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.
Лукашенко в свою очередь заявил, что основа оппозиционных акций — безработные люди с криминальным прошлым, которые появились при попустительстве некоторых «обуржуазившихся граждан». Как писал NEWS.ru, он
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