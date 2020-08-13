Около двух тысяч протестующих вышли на площадь Победы в Минске

https://static.news.ru/photo/83890524-dd55-11ea-8678-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Площадь Победы в Минске заполнилась протестующими. Всего к центру города направляются около двух тысяч человек.

Участники акции вышли к площади по тротуарам проспекта Независимости. Прохожие и автомобили поддерживают их криками и гудками.

Сотрудники милиции на месте событий отсутствуют, передаёт РИА Новости.

Ранее медики в Белоруссии присоединились к акциям солидарности с задержанными участниками протестных акций. Они фотографируются на фоне своих медучреждений и призывают к прекращению насилия.

Как писал NEWS.ru, неизвестные вооружённые люди в чёрной одежде заблокировали офисы «Яндекса» в Минске. Информацию подтвердили в самом «Яндексе». Представитель компании сообщил, что руководство выясняет детали происшествия.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты. В стычках пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

13 августа ЦИК Белоруссии подвёл предварительные итоги голосования в Минске. Согласно последним данным, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на выборах главы государства набрал 64,49% голосов избирателей в столице страны. Главный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская набрала в Минске 14,92%.