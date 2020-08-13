«Яндекс» подтвердил присутствие неизвестных с оружием в офисах в Минске

https://static.news.ru/photo/7f29cc56-dd56-11ea-86d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные вооружённые люди в чёрной одежде заблокировали офисы «Яндекса» в Минске, заявил источник, близкий к компании.

Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри, — сказал источник.

Информацию подтвердили в самом «Яндексе». Представитель компании сообщил, что руководство выясняет детали происшествия, передаёт ТАСС.

Ранее NEWSs.ru писал, что ЦИК Белоруссии подвёл предварительные итоги голосования в Минске. Согласно последним данным, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на выборах главы государства набрал 64,49% голосов избирателей в столице страны. Главный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская набрала в Минске 14,92%.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты.