Белорусские врачи выступили в поддержку задержанных демонстрантов

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Медики в Белоруссии присоединились к акциям солидарности с задержанными участниками протестных акций. Они фотографируются на фоне своих медучреждений и призывают к прекращению насилия.

Работники госорганизации «» опубликовали открытое заявление. В котором потребовали прекратить применение против безоружных демонстрантов травмирующего и иного опасного оружия.

Люди — это наивысшая ценность человеческого общества. Мы осуждаем применение грубой силы и неприемлемую по масштабам жёсткость представителей силовых структур, — цитирует его текст ТАСС.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. Демонстранты недовольны итогами голосования, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Силовики разгоняют митингующих с помощью слезоточивого газа, водомётов, резиновых пуль и других спецсредств. В стычках пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Ранее NEWS.ru, писал, что белорусы выстраиваются в «цепи солидарности» по обочинам дорог, а в Минске — около торговых центров и станций метро в поддержку задержанных демонстрантов. Многие участники пикетов приходят с белыми цветами и в светлой одежде.