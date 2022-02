У семьи Токаева нашли квартиры в Женеве и офшоры

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В совместном расследовании издания «Vласть» и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждается, что семья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева владеет квартирами в Женеве и Москве, а также счётом в швейцарском банке и офшорами. Источником данных раскрытия активов называется утечка из банка Credit Suisse. Согласно казахстанскому законодательству, отмечает издание, госслужащие не обязаны обнародовать декларации о своих доходах.

Как выяснилось, у семьи Токаева было скрытое богатство, надёжно хранившееся в Европе ещё с 1998 года <...>. Утечка данных из Credit Suisse показывает, что в 1998 году был открыт счёт в этом швейцарском банке для тогдашней жены Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура, который в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве, — говорится в публикации.

Точная сумма денег, которые прошли через счёт, неизвестна. В 2005 году был зафиксирован максимум в сумме около 1,5 млн швейцарских франков.

Счёт Токаевых в Credit Suisse был закрыт в 2011 году, спустя год на имя семьи были открыты две офшорные компании, расположенные на Британских Виргинских островах — это Wishing Well Group Inc, которой владела экс-жена Токаева, и Wisdom Invest & Finance Inc., принадлежащая сыну. Эти компании имели собственные счета в Швейцарии, контроль осуществляла открытая в Британии фирма Edelweiss Resources LLP с активами до $5 млн по состоянию на 2014 год.

Токаев в тот период занимал высшие государственные должности, такие как пост главы МИД Казахстана, премьер-министра и спикера сената.

В числе приобретений числятся три квартиры в Женеве и окрестностях, их оформили на имя сына Тимура. Он также вместе с матерью владел и несколькими дорогими квартирами в Москве. Суммарная стоимость имущества в Москве и Женеве, по подсчётам экспертов, была не менее $7,7 млн.

Как отметило издание, казахстанские госслужащие по закону не обязаны обнародовать декларации о доходах.

О том, что дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и её муж Тимур Кулибаев оказались владельцами четырёх роскошных объектов недвижимости в Германии, ранее сообщила немецкая медиакомпания Deutsche Welle (DW). Покупка и реконструкция объектов оценивается более чем в $100 млн.