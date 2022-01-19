Назарбаева обвинили в утаивании миллиардов долларов

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев управляет благотворительными фондами, которые прикрывают миллиарды долларов. Они подотчётны политику, об этом сказано в совместном расследовании центра исследования коррупции и организованной преступности OCCRP, казахстанского издания Vlast и киргизских журналистов Kloop. Отмечается, что среди активов числятся элитные отели, банки, фабрики, склады и другое. Расследование опубликовано на сайте OCCRP.

Общая стоимость всех активов составляет восемь миллиардов долларов. Отмечается, что эти средства не принадлежат Назарбаеву напрямую, но он имеет доступ к имуществу через вышеуказанные фонды. Любые решения по продаже или передаче имущества, по словам расследователей, принимает лично Назарбаев.

Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди выразил мнение, что экс-глава страны Нурсултан Назарбаев и его родственники не были причастны к беспорядкам в республике. Однако, по словам министра, чтобы в этом точно убедиться, необходимо дождаться результатов расследования.

Назарбаев выступил в прямом эфире с обращением к гражданам страны. Он заявил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. При этом Назарбаев опроверг слухи о конфликте в политической элите страны.