У семьи Назарбаева нашли особняки в Германии

Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и её муж Тимур Кулибаев оказались владельцами четырёх роскошных объектов недвижимости в Германии. Как сообщает немецкая медиакомпания Deutsche Welle (DW), покупка и реконструкция объектов оценивается в более чем в $100 млн.

Всё это принадлежит членам одной семьи. Той самой семьи, если вы понимаете, о чем я. Все сделано с президентским размахом, — цитирует издание анонимного источника.

В статье утверждается, что одним из двoрцов, принадлежащих членам семьи бывшего президента Казахстана, является поместье Зеeлах на немецком курорте Баден-Баден. В XIX веке там находилась резиденция известного русского дипломата, тайного советника Михаила Хрeптовича. Отмечается, что внутри здание украшeно фресками, роскошными люстрами и искусной лепниной, а его потолки выполнeны из ценных пород деревa.

По данным DW, кроме поместья Зеелах, супругам Кулибаевым принадлежат ещё три объекта недвижимости в регионе. Среди них два исторических памятника — вилла известного архитектора Густава Штро и замок-отель Бюлерхее, в котором в своё время любил отдыхать первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр.

Ранее сообщалось, что Назарбаев управляет благотворительными фондами, которые прикрывают миллиарды долларов. Отмечается, что эти средства не принадлежат Назарбаеву напрямую, но он имеет доступ к имуществу через вышеуказанные фонды. Среди активов числятся элитные отели, банки, фабрики, склады и другое.