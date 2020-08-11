В Белоруссии нашли «набитый амуницией» российский автобус

https://static.news.ru/photo/4db5ab6a-dbec-11ea-b669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что за торговым центром Riga в Минске нашли микроавтобус с российскими номерами. Транспортное средство было «набито» амуницией, необходимой для организации «уличных беспорядков».

Местные силовики считают, что подобные «находки» указывают на попытки «расшатать» ситуацию в Белоруссии из Украины и России, пишет государственная газета РБ «Беларусь сегодня». Также авторы материала сообщают, что среди задержанных на акциях протеста в стране много «неоднократно судимых» людей, которые якобы провоцировали других.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.