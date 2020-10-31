Туркмения продлила ограничения на пересечение границы до конца года

https://static.news.ru/photo/2b509d5c-1b64-11eb-a99d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ashgabatairport.gov.tm

Временные ограничения на пересечение госграницы гражданами страны, иностранцами и лицами без гражданства продлены в Туркмении до 1 января 2021 года.

Ограничения также будут действовать на международное автомобильное, железнодорожное, морское и воздушное сообщение.

Проведения массовых мероприятий, связанных с религиозными обрядами в мечетях и местах паломничества, под запретом до 1 декабря 2020 года, передаёт Туркменское информационное агентство ORIENT.

Эти меры приняты властями для борьбы с завозом и распространением в стране острых респираторных инфекционных заболеваний.

Швейные ателье и парикмахерские могут работать с 09:00 до 20:00 при соблюдении санитарно-гигиенических правил. Разрешение на работу этих предприятий продлено до 1 января 2020 года.

Как писал NEWS.ru, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов занялся скандинавской ходьбой.