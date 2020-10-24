Трамп заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается

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Соглашение между Баку и Ереваном о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе, которое было достигнуто при посредничестве Вашингтона, соблюдается. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Он соблюдается. Режим прекращения огня соблюдается, — ответил Трамп на вопрос журналистов, сообщает пресс-службе Белого дома.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщили, что ВС Армении обстреляли из системы залпового огня город Тертер в Карабахе. Это произошло в 18:15 (17:15 мск). В военном ведомстве назвали это грубым нарушением нового режима гуманитарного прекращения огня.

Как писал NEWS.ru, сенатор Алексей Пушков сыронизировал над словами президента США Дональда Трампа, который пообещал «с лёгкостью» решить конфликт в Карабахе. Политик отметил, что глава Белого дома не может решить ни одной проблемы у себя дома, не говоря уже об обстановке в мире. Пушков напомнил, что с той же «лёгкостью» Вашингтон решал проблемы в Сирии, Афганистане, Ливии, на Украине и в Северной Корее, но нигде не пришёл к какому-либо результату.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Новое гуманитарное перемирии в зоне конфликта начало действовать с 08:00 (07:00 мск) 26 октября. О нём Армения и Азербайджан договорились в ходе переговоров между главами МИД двух стран в Вашингтоне.