Баку сообщил об обстреле со стороны Армении города Тертер из РСЗО «Смерч»

https://static.news.ru/photo/46d98d18-179f-11eb-86e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Минобороны Азербайджана сообщает, что Вооружённые силы Армении обстреляли из реактивной системы залпового огня «Смерч» город Тертер, находящийся возле зоны боевых действий в Карабахе. По данным пресс-службы военного ведомства, это произошло 26 октября в 18:15 (17:15 мск).

Город Тертер и сёла района вновь обстреливаются со стороны армянских вооружённых сил, что является грубым нарушением нового режима гуманитарного прекращения огня, — говорится на сайте Минобороны.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее стороны конфликта достигли третьего по счёту соглашения о перемирии с 26 октября, однако оно вновь было нарушено. Ереван и Баку обвиняют в этом друг друга.

В частности, как писал NEWS.ru, Азербайджан сообщал об обстреле территории Агджабединского района.