Азербайджан заявил об обстрелах Агджабединского района

https://static.news.ru/photo/4288a8fa-176a-11eb-bf3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Вооружённые силы Армении после заключения очередного перемирия обстреляли территорию Агджабединского района, который прилегает к Нагорному Карабаху. Об этом сообщили представители Министерства обороны Азербайджана.

Гуманитарное перемирие, о котором ранее было объявлено Госдепом США после переговоров с участием министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна, начало действовать 26 октября в 08:00 (07:00 мск).

В ведомстве сообщили, что Армения обстреляла Агджабединский район утром того же дня.

26 октября в 11:20 (10:20 мск ) армянские ВС, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из артиллерийских установок территорию Агджабединского района, — цитирует ТАСС сообщение от Минобороны.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана заявило, что его позиции, расположенные в селе Сафиян Лачинского района, обстреляла армия Армении.