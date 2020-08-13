Суд оставил в силе приговор бывшему президенту Киргизии Атамбаеву

https://static.news.ru/photo/1ae36f12-ddf7-11ea-8144-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: kremlin.ru

Бишкекский городской суд оставил в силе приговор экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Бывший глава республики 23 июня был приговорён Первомайским районным судом к 11 годам и двум месяцам колонии за незаконное освобождение криминального авторитета по фальшивым медсправкам.

Сторона защиты с таким приговором была не согласна и обжаловала решение суда.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя канцелярии, коллегия судей оставила приговор в силе.

Экс-президент Киргизии был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе спецоперации, которая продолжалась около суток. Сторонники бывшего главы государства оказали силовикам ожесточённое сопротивление. Один сотрудник спецназа погиб, за медицинской помощью обратились более 100 человек.

На скамье подсудимых при этом оказались 14 человек, в числе которых сам бывший президент, экс-глава его аппарата Фарид Ниязов, а также несколько бывших и действующих депутатов парламента республики. Бывшему киргизскому президенту были предъявлены обвинения в восьми эпизодах. Ему вменяются покушение на убийство и убийство, организация убийства, захват заложников, организация массовых беспорядков, незаконный оборот оружия, угроза или насилие в отношении представителя власти, воспрепятствование следствию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у Алмазбека Атамбаева диагностировали пневмонию. По информации Госкомитета нацбезопасности, осуждённого перевели из СИЗО в больницу на стационарное лечение.