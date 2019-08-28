Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков наградил медалью бойца подразделения «Альфа» Усенбека Ниязбекова, погибшего при силовом захвате экс-главы государства Алмазбека Атамбаева.
Президент сегодня, 28 августа, подписал указ, согласно которому за личное мужество, проявленное при исполнении воинского долга, сотрудник Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) полковник Усенбек Ниязбеков посмертно награждён медалью «Эрдик» («Мужество»), — цитирует сообщение пресс-службы правительства Киргизии ТАСС.
Как писал News.ru ранее, суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября. Заседание суда состоялось в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Атамбаев содержится в следственном изоляторе ГКНБ с 8 августа.