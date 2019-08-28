Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Следственный департамент Службы национальной безопасности (СНБ) Армении задержал бывшего министра финансов Гагика Хачатряна, который также возглавлял Комитет государственных доходов. Его обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

Экс-главе Минфина также инкриминируют превышение служебных полномочий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-центр СНБ. Вместе с ним задержан и его племянник, также работавший в Комитете государственных доходов. В рамках уголовного...