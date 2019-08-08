https://static.news.ru/photo/8b145c00-b9dc-11e9-8c18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mirbek Aitikeev/Global Look Press

Митингующие сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева устроили драку с силовиками возле этнокомплекса «Супара» в селе Кой-Таш Чуйской области.

Видео стычки между милицией и митингующими опубликовала радиостанция "Азаттык" на своей странице в Тwitter.

По данным киргизских СМИ, стычка между блокировавшими дорогу силовиками и сторонниками Атамбаева началась в 15:00 мск. Местные жители закидывали правоохранителей камнями, после чего милиция отступила и дала митингующим проехать в сторону резиденции экс-президента.

Көк-Жарда милиция менен чогулгандар кагылышты pic.twitter.com/kYEW6nDgFn — Азаттык радиосу (@Azattyk_Radiosu) 8 августа 2019 г.

Число пострадавших в результате штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области достигло 80 человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Ранее Минздрав сообщал о 52 пострадавших. По последним данным, в Кой-Таше нет мобильной связи и Интернета, связь в селе работает, только если забраться на гору.