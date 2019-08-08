Фото: Mirbek Aitikeev/Global Look Press

Митингующие сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева устроили драку с силовиками возле этнокомплекса «Супара» в селе Кой-Таш Чуйской области.

Видео стычки между милицией и митингующими опубликовала радиостанция "Азаттык" на своей странице в Тwitter. 

По данным киргизских СМИ, стычка между блокировавшими дорогу силовиками и сторонниками Атамбаева началась в 15:00 мск. Местные жители закидывали правоохранителей камнями, после чего милиция отступила и дала митингующим проехать в сторону резиденции экс-президента.

Число пострадавших в результате штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области достигло 80 человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Ранее Минздрав сообщал о 52 пострадавших. По последним данным, в Кой-Таше нет мобильной связи и Интернета, связь в селе работает, только если забраться на гору.

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