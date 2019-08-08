Митингующие сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева устроили драку с силовиками возле этнокомплекса «Супара» в селе Кой-Таш Чуйской области.
Видео стычки между милицией и митингующими опубликовала радиостанция "Азаттык" на своей странице в Тwitter.
По данным киргизских СМИ, стычка между блокировавшими дорогу силовиками и сторонниками Атамбаева началась в 15:00 мск. Местные жители закидывали правоохранителей камнями, после чего милиция отступила и дала митингующим проехать в сторону резиденции экс-президента.