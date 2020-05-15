Экс-президента Киргизии Атамбаева из СИЗО перевели в больницу

https://static.news.ru/photo/da335116-bade-11ea-858a-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: kremlin.ru

У приговорённого к тюремному сроку экс-президента Алмазбека Атамбаева диагностировали пневмонию. По информации Госкомитета нацбезопасности, осуждённого перевели из СИЗО в больницу на стационарное лечение.

Атамбаев обратился с жалобами на здоровье 29 июня. Взятые ПЦР-анализы на COVID-19 показали отрицательный результат. Врачи поставили бывшему лидеру республики диагноз «внебольничная двухсторонняя пневмония».

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на спецслужбу, за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными. При этом у его защитника Замира Жоошева были выявлены признаки вирусной инфекции, кроме того он контактировал с родственницей, которая сейчас получает лечение в связи с симптомами COVID-19.

В ГКНБ добавили, что проверку на коронавирус прошли все сотрудники СИЗО, коронавирусная инфекция не выявлена.

Экс-президент Киргизии был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе спецоперации, которая продолжалась около суток. Сторонники бывшего главы государства оказали силовикам ожесточённое сопротивление. Один сотрудник спецназа погиб, за медицинской помощью обратились более 100 человек.

На скамье подсудимых при этом оказались 14 человек, в числе которых сам бывший президент, экс-глава его аппарата Фарид Ниязов, а также несколько бывших и действующих депутатов парламента республики. Бывшему киргизскому президенту были предъявлены обвинения в восьми эпизодах. Ему вменяются покушение на убийство и убийство, организация убийства, захват заложников, организация массовых беспорядков, незаконный оборот оружия, угроза или насилие в отношении представителя власти, воспрепятствование следствию.

Как сообщал NEWS.ru, 23 июня Атамбаева приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы.