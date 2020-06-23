Атамбаева приговорили к 11 годам тюрьмы за коррупцию

На скамье подсудимых при этом оказались 14 человек, в числе которых сам бывший президент, экс-глава его аппарата Фарид Ниязов, а также несколько бывших и действующих депутатов парламента республики. Бывшему киргизскому президенту были предъявлены обвинения в восьми эпизодах. Ему вменяются покушение на убийство и убийство, организация убийства, захват заложников, организация массовых беспорядков, незаконный оборот оружия, угроза или насилие в отношении представителя власти, воспрепятствование следствию.
При этом Атамбаев отказался от участия в продолжении процесса по делу о беспорядках 2019 года из-за продолжающихся проблем со здоровьем.
Как сообщили в Генпрокуратуре Киргизии, допрос участников событий, осмотр места происшествия, следственный эксперимент и изучение вещественных доказательств позволили доказать причастность Атамбаева и его телохранителя к убийству спецназовца и покушению на убийство других силовиков.
Как писал NEWS.ru, обвинение просило посадить Атамбаева на 15 лет.