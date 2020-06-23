Атамбаева приговорили к 11 годам тюрьмы за коррупцию

https://static.news.ru/photo/a317c328-b535-11ea-9b12-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: youtube.com/Global Look Press

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 23 июня приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

Суд Первомайского района Бишкека признал Атамбаева виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет и 2 месяцев лишения свободы, — цитирует Слесарева ТАСС.

Экс-президент Киргизии был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе спецоперации, которая продолжалась около суток. Сторонники бывшего главы государства оказали силовикам ожесточённое сопротивление. Один сотрудник спецназа погиб, за медицинской помощью обратились более 100 человек.

На скамье подсудимых при этом оказались 14 человек, в числе которых сам бывший президент, экс-глава его аппарата Фарид Ниязов, а также несколько бывших и действующих депутатов парламента республики. Бывшему киргизскому президенту были предъявлены обвинения в восьми эпизодах. Ему вменяются покушение на убийство и убийство, организация убийства, захват заложников, организация массовых беспорядков, незаконный оборот оружия, угроза или насилие в отношении представителя власти, воспрепятствование следствию.

При этом Атамбаев отказался от участия в продолжении процесса по делу о беспорядках 2019 года из-за продолжающихся проблем со здоровьем.

Как сообщили в Генпрокуратуре Киргизии, допрос участников событий, осмотр места происшествия, следственный эксперимент и изучение вещественных доказательств позволили доказать причастность Атамбаева и его телохранителя к убийству спецназовца и покушению на убийство других силовиков.

Как писал NEWS.ru, обвинение просило посадить Атамбаева на 15 лет.