«Решать кардинально»: реально ли присоединить Харьков, что нам за это будет Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил решить проблему регулярных обстрелов региона, взяв под контроль Харьковскую область

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил решить проблему регулярных обстрелов региона с помощью присоединения Харьковской области. Он назвал это «лучшим шагом». По словам Гладкова, с начала СВО на территорию области проникло не менее пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Возможно ли присоединить Харьков к Белгороду, когда это может случиться и какими новыми санкциями обернется для России — в материале NEWS.ru.

Белгородчина и Харьковщина — единое целое?

От Белгорода до Харькова около 80 километров пути. На Белгородчине проживает полтора миллиона человек, Харьковская агломерация насчитывает около двух миллионов. Основным языком общения, несмотря ни на что, остается русский. Эти приграничные регионы экономически связаны между собой, и до СВО они активно сотрудничали.

Еще в 2007 году тогдашние главы областных администраций двух областей Евгений Савченко и Арсен Аваков подписали план мероприятий о межрегиональном сотрудничестве. Они договорились о строительстве между столицами областей «автотрассы первой категории» и международного аэропорта на границе.

Долгое время Белгород и Харьков были городами-побратимами. Как напоминают белгородские СМИ, многие территории Харьковской и Белгородской областей в своё время составляли исторический регион Слобожанщина, который в XVI–XVIII веках заселялся выходцами с других территорий современных Украины и России.

Фото: Shutterstock Белгород стал прифронтовой зоной

Зачем России присоединять Харьков

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с NEWS.ru согласился с мнением губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Депутат уточнил, что взятие Харькова под контроль позволит отодвинуть ВСУ от границы России, максимально обезопасив районы Белгородчины.

По мнению политолога, главы «Клуба регионов» Сергея Старовойтова, присоединение Харьковской области к Белгородской снизит вероятность совершения терактов на территории России. То есть заявление Гладкова — это «своеобразное обозначение актуальных целей СВО».

Фото: vk.com/gladkov_vv Взятие под контроль Харькова позволит отодвинуть ВСУ от границы России, считают некоторые эксперты

Политолог Павел Данилин убежден, что взятие под контроль всей Харьковской области необходимо для защиты жизни людей. «В противном случае Белгородская область очень быстро превратится в Донецкую и Мариуполь. Абсолютно согласен с губернатором, что нужно решать проблему кардинально, без дипломатических плясок», — считает политолог.

«Безопасность России возможна лишь с полностью демилитаризованной территорией Украины. Для этого и проводится СВО. Демилитаризация, денацификация, свободное волеизъявление населения освобожденных территорий — путь к возвращению Украины в состав РФ. И на сегодня это единственный вариант обеспечения национальной безопасности России», — заявил NEWS.ru военный аналитик Александр Хроленко. По его мнению, губернаторы других «горячих» регионов — Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей — будут придерживаться такого же подхода.

Реально ли взять Харьков

По мнению Хроленко, вхождение Харьковской области в состав России — один из безусловных приоритетов СВО и сроки здесь роли не играют: «Это может произойти хоть через 10 лет».

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) считает, что сроки для взятия Харькова были упущены в прошлом году. «Нужна группировка минимум в пару сотен тысяч солдат, которых, не оголив другие участки фронта „до костей“, взять просто негде. В текущих реалиях, подчеркну. А еще ведь их надо вооружить, снарядить, снабдить достаточным количеством боеприпасов», — высказал мнение экс-министр обороны ДНР.

Если была бы возможность взять не только Харьков, но и Одессу, Киев, Херсон, Запорожье и другие города, то они были бы уже под российским контролем, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Дмитрий Корнев. «Наши вооруженные силы пока, к сожалению, не могут полностью контролировать даже такие города, как Херсон и Запорожье, которые входят в состав РФ. Такова реальность СВО, которая еще продолжается», — констатировал Дмитрий Корнев.

Фото: МО РФ «Если была бы возможность взять не только Харьков, но и Одессу, Киев, Херсон, Запорожье и другие города, то они были бы уже под российским контролем»

По словам Корнева, переход Харькова под контроль ВС РФ «сильно бы изменил ситуацию с обстрелами Белгородской области». Чем дальше линия соприкосновения от Белгорода, тем лучше будет для города.

Часть территории Харьковской области уже находилась под контролем ВС РФ в первой половине прошлого года, напомнил NEWS.ru военный журналист Виктор Сокирко. «В июне 2022 года мы отошли от Харькова, в сентябре оставили область. Это была передислокация войск для усиления группировки в Донбассе. Пока именно там происходят самые напряженные бои. После них возможно возвращение наших подразделений на Харьковское направление», — полагает эксперт. Если российское командование поставит задачу, то «Харьков будет взят, как и область», считает Сокирко.

Прямая дорога на Киев: какие плюсы от взятия Харькова

По словам Виктора Сокирко, установление контроля над Харьковской областью несет большие военно-стратегические выгоды для ВС РФ, которые в этом случае вернут себе важную линию снабжения по маршруту Волчанск — Великий Бурлук — Купянск для подразделений в Донбассе. На юге области находится город Изюм — это очень выгодная позиция для наступления на Славянск и Краматорск. Помимо этого, от Харькова до украинской столицы по прямой трассе 400 км.

«Не будем забывать, что Харьков был столицей Украины с 1919 по 1934 год, — продолжает Виктор Сокирко. — Взятие его под контроль будет иметь большое политико-символическое значение. В нем могут разместиться органы власти новой Украины до своего переезда в Киев после СВО».

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Lookl Press Прифронтовой Харьков в мае 2023 года

Население Харьковской области в целом благосклонно отнесется к присоединению к РФ, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Артем Косоруков.

«Особенно это касается людей старше 45 лет. С молодежью чуть сложнее, но половина тоже может воспринять положительно эту инициативу. Харьков — русский город по языку и этническому составу. Но с ним активно работают, и за последние девять лет население сильно качнули в проукраинскую сторону. В городе появились правонационалистические партии. Но если решение [о присоединении] будет принято, ситуацию можно будет исправить. Процесс будет долгим, но философия политического конструктивизма принесет успех», — считает Артем Косоруков.

Повод для нового давления Запада на Москву: минусы от взятия Харькова

Запад не сможет не отреагировать на присоединение Харьковской области к РФ, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов.

«Полагаю, что Запад сразу ответит давлением. Во-первых, усилятся санкционные ограничения. Набор санкций уже почти исчерпан, но давить они продолжат уже по линии „вторичных санкций“ — на те страны, которые помогают России их обходить. Запад и так уже грозит проблемами Индии, ЮАР, не говоря о постсоветских странах», — сказал политолог.

Фото: МО Украины Военные эксперты NEWS.ru прогнозируют дальнейшую эскалацию обстановки в российском приграничье

Как подчеркнул Светов, вторым рычагом давления на Москву, если она включит в свой состав Харьковщину, станет увеличение поставок вооружений Киеву — «любых видов, кроме ядерного оружия». Запад таким образом будет стимулировать Украину вернуть территории.

«Третий вариант давления — попытка отсечь Россию от всех технологических разработок, — продолжает политолог. — Запад будет стараться блокировать поступления от этих разработок в РФ из любых стран. Но на это не следует обращать внимания. Думать надо не о реакции Запада, а о безопасности своего населения».

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